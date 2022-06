Calciomercato Lazio: spunta Pedrinho, baby terzino sinistro del Santos

ROMA - Missione top secret. Il diesse Tare è partito ieri, sarebbe all’estero. Da due giorni in Turchia annunciano il suo sbarco per incontrare i dirigenti del Galatasaray, di nuovo sulle tracce di Muriqi. Non sono arrivate conferme. I turchi, stando ai media locali non sempre attendibili, offrirebbero 13 milioni per l’attaccante. A queste cifre si chiuderebbe in un amen. Il Maiorca ha offerto meno di 10 milioni per riscattarlo, la Lazio ne chiede 11. Non c’è certezza sulla destinazione di Tare, abituato a muoversi nell’ombra. C’è invece certezza, stando ai media brasiliani, su un nome dato in orbita Lazio. Si chiama Pedro Henrique Cunha Scaramussa, conosciuto come Pedrinho, ha 19 anni, non ha ancora debuttato con il Santos, società che ne detiene il cartellino fino al 31 dicembre 2022. Pedrinho si trova in Italia da inizio giugno, sta completando le pratiche per acquisire il passaporto italiano. Chissà che Tare, nei suoi giri, non abbia incontrato anche i suoi manager. La Lazio avrebbe offerto un triennale al difensore, è un terzino sinistro con caratteristiche offensive. Pedrinho, essendo in scadenza, può firmare precontratti dopo il 30 giugno. La proposta dei biancocelesti avrebbe colpito favorevolmente lo staff del giocatore. Pedrinho gioca con l’under 20 del Santos, sogna il salto in Italia, senza neppure passare dalla prima squadra. Ha avuto varie richieste, le sta valutando. Con la Lazio in pole. Compirà 20 anni il 24 giugno. Ad aprile i suoi manager avevano incontrato il Santos per rinnovare, non c’è stata intesa.