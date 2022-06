Lazio, il relax di Milinkovic tra mare e… mercato

TURCHIA - Meritate vacanze per Sergej Milinkovic-Savic dopo aver chiuso la stagione con la Lazio e la sua Serbia con i match di Nations League. Tra i biancocelesti è stato il giocatore con più minuti in campo, un fedelissimo di Sarri sempre lì in mezzo a giocare. Ora è il momento del riposo insieme alla fidanzata Natalija. Scelto il super lussuoso hotel a cinque stelle ‘Titanic Deluxe’ a Bodrum, cittadina turistica in Turchia che si affaccia sul Mar Egeo. Sole e mare sono gli ingredienti per tenere lontano un po' il calcio e ricaricare le pile. La stagione è stata lunga e dura, ma Milinkovic ha giocato a livelli super. Sfoderata la migliore annata da quando è alla Lazio. E chissà se sotto l'ombrellone pensa pure al mercato. Lotito è pronto a cederlo davanti ad una offerta monstre. Al momento però, nessuno ha suonato a Formello, Manchester United, Arsenal e PSG rimangono in attesa. Il Sergente si gode le vacanze, poi ad inizio luglio il ritorno a Roma per visite mediche di inizio stagione e la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.