La Uefa celebra Immobile: "Il bomber da record della Lazio"

182 gol in 259 partite giocate con la maglia della Lazio in sei stagioni, miglior marcatore della storia biancoceleste, 'spodestando' una leggenda come Silvio Piola, primo italiano a vincere per quattro volte la classifica cannonieri di Serie A in quattro differenti occasioni e a superare quota 25 centri in tre (il terzo in assoluto, dopo Nordahl e Nyers): sono i numeri spaventosi di Ciro Immobile, elogiato quest'oggi anche dalla Uefa. L'organo calcistico, infatti, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha pubblicato un video in cui dà risalto alle più belle reti segnate dal bomber campano in Europa League: “Il marcatore che ha fatto il record di gol della Lazio, Ciro Immobile”, recita la didascalia.