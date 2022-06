Lazio, Luis Alberto scalpita: duro lavoro in palestra per convincere Sarri

Luis Alberto scalpita. Il centrocampista spagnolo si sta allenando in vista della ripresa della preparazione ad Auronzo di Cadrore. Il suo obiettivo è farsi trovare pronto e convincere Sarri ad affidargli le chiavi del centrocampo. Lo scorso anno lo spagnolo non partì con il piede giusto, presentandosi in ritardo alla partenza del ritiro. Questa stagione (mercato permettendo) vuole iniziare in modo completamente diverso.