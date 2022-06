Lazio, Immobile è pronto: “Ormai ci siamo”

SPAGNA - Prima la Sardegna, poi Formentera. Cambia il luogo delle vacanze per Ciro Immobile, non la voglia di allenarsi per partire già carico con la nuova stagione. Sedute quotidiane con il suo personal trainer di fiducia, via web, con allenamenti personalizzati in attesa di iniziare la prossima settimana con la preparazione ad Auronzo. “Ormai ci siamo. Anche oggi superato tutto alla grande”, scrive il trainer su Instagram. Il bomber della Lazio viene da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per le ultime partite della stagione. Adesso è carico per iniziare la nuova alla grande. Domenica visite mediche, il 5 luglio la partenza per il ritiro. Immobile c’è più voglioso che mai.