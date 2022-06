Lazio, felicità Pedro: premiato dal Parlamento delle Canarie

TENERIFE - Ultimi giorni di vacanze per Pedro in Spagna. A breve inizierà la stagione con la Lazio, al momento si gode il sole di casa sua. A Santa Cruz de Tenerife è stato premiato dal parlamento canarino all’interno dell’evento ‘Forum 40 anni di sport alle Canarie'. Pedrito ha ottenuto il riconoscimento per meriti sportivi in una delle sale del parlamento: “Sono molto orgoglioso di rappresentare la mia terra, è un privilegio”. Poi sul futuro, sognando la maglia del Deportivo Tenerife: “Quando vengo qui noto l'affetto e la speranza che le persone hanno nei miei confronti. Non sai mai cosa accadrà nella vita. È vero che ho una situazione familiare difficile con i miei figli a Barcellona e io in un altro Paese. Al momento ho un anno in più di contratto con la Lazio. Vedremo cosa accadrà in futuro”.