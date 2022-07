Lazio, Jessica Immobile e il suo Ciro: “Quarto figlio? Gliel’ho detto così”

ROMA - Sesto mese di gravidanza, un’estate da passare in famiglia in attesa della nascita del quarto figlio e tutto l’amore per il suo Ciro. Jessica Immobile si racconta rispondendo ad alcune domande su Instagram. “Mattia è felice del fratellino in arrivo. Somiglierà a Giorgia, nella morfologia mi è sembrato di vedere lei. Come ho detto a Ciro del quarto figlio? Ho un video molto divertente. Chissà, un giorno ve lo farò vedere”. Si avvicina la partenza di Auronzo di Cadore per il bomber della Lazio, che saluterà la sua famiglia per qualche settimana. Un mese di vacanze insieme tra Sardegna e Formentera, ora è il momento di prepararsi alla nuova stagione. Per Jessica invece, l'estate continua con il resto della famiglia. Il ritiro dei biancocelesti terminerà il prossimo 22 luglio. Non è escluso che tutta la famiglia Immobile faccia una gita sotto le Tre Cime di Lavaredo per abbracciare il loro Ciro.