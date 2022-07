Lazio, Felipe Anderson e Zaccagni: ecco i loro messaggi ai tifosi

ROMA - Testimonial d’eccezione durante la presentazione delle maglie, Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. Sono saliti sul palco con la casacca ‘Away’ dopo aver visto sfilare Immobile con la divisa classica. “La serata è veramente fantastica. Mi aspettavo gente, ma non così tanta. Ci hanno fatto sempre sentire il calore e ce lo stanno facendo sentire anche stasera così partiremo ancora più carichi. Un anno con mister Sarri ci ha insegnato tanto, l'abbiamo dimostrato nel finale di stagione. Quest'anno dobbiamo partire fin da subito, il campionato è molto particolare. Noi siamo molto carichi e ce la metteremo tutta. Cancellieri? Matteo è un bravissimo ragazzo, crescerà qua con noi e ha tutte le potenzialità per fare bene. Adesso spetta a noi far parlare il campo. L'arciere colpirà ancora? Certo”, ha commentato Zac.