Lazio, Cancellieri protagonista con i tifosi. E la foto con la mamma di Guero…

ROMA - Primo assaggio di mondo Lazio per Matteo Cancellieri, neo acquisto biancoceleste appena arrivato dal Verona. A Piazza del Popolo, davanti a 8mila tifosi, c’era anche lui. Quel luogo magico di Roma lo conosce bene essendo nato proprio nella Capitale. Ma mai lo aveva visto così pieno e caloroso. Il ragazzo classe 2002 ha salutato i tifosi che lo hanno subito acclamato: il passato nelle giovanili giallorosse è lontano, ora c’è voglia solo di vedere uno dei migliori talenti del calcio italiano crescere tranquillo e fare le fortune della Lazio. Matteo si è fatto fotografare con l’aquila Olympia e non solo. Sui social ha postato lo scatto con la signora Michela, mamma di Daniel Guerini. L’ex Verona era molto legato al giovane giocatore biancoceleste scomparso tragicamente in un incidente stradale. ‘Guero’ è sempre lì, accanto ai famigliari, ai tifosi, a tutto il mondo Lazio.