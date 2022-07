Lazio, Felipe Anderson: "Cresciamo ancora. Le critiche? Ci ho fatto l'abitudine"

AURONZO - Carico, voglioso, affamato. Felipe Anderson pronto per un'altra grande stagione con la maglia della Lazio. Con Sarri si è ritrovato, è stato uno dei protagonisti della passata annata. Vuole migliorarsi ancora e diventare sempre più importante. In conferenza stampa in ritiro ad Auronzo, il brasiliano ha parlato del momento e non solo: "Sto molto bene, sono molto motivato, ho trovato tutti i compagni carichi e felici. Questi sono giorni difficili di lavoro, ma abbiamo in mente tante cose imaprate l'anno scorso. Questo ci fa lavorare con molta serenità".