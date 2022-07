Lazio, ad Auronzo il gruppo cresce: arrivano i nazionali

AURONZO DI CADORE - Il gruppo Lazio sarà rimpolpato dagli innesti estivi e dai calciatori che hanno appena concluso le vacanze. Sarri pronto ad abbracciare nuovi calciatori, si lavorerà sempre più seriamente in questa fase della preparazione. In mattinata saliranno in Veneto i neo acquisti Casale e Marcos Antonio, più gli altri impegnati in Nations League fino a metà giugno: Marusic, Acerbi e Hysaj. Si aggregherà tra 24 ore invece il Sergente: svolgerà domani mattina le visite mediche d'idoneità, poi raggiungerà i compagni nel Cadore. Sarri, da domani, lavorerà con 31 calciatori. I tifosi potranno così vedere i nuovi arrivati da vicino.