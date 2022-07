Lazio, mezza giornata di riposo concessa da Sarri. Ma qualcuno si allena…

AURONZO DI CADORE - La Lazio si riposa mezza giornata. Maurizio Sarri concede qualche ora di relax al gruppo dopo le fatiche dei primi giorni di ritiro e l’amichevole andata in scena ieri pomeriggio e vinta per 21-0. Nel pomeriggio però, tornerà a dirigere i suoi nel consueto allenamento fissato per le 17.45. In mattinata sul campo si sono visti solo Casale, Marcos Antonio, Hysaj, Marusic, Acerbi e Milinkovic. Allenamento atletico per loro, saliti ad Auronzo negli ultimi due giorni e leggermente indietro con i carichi di lavoro. Da valutare Immobile, fermo da 48 ore per smaltire qualche dolore alla caviglia destra (a fine campionato aveva riportato un’infrazione del malleolo). Tra gli acciaccati figurano anche Radu e Kamenovic. Il primo soffre di una contrattura all’adduttore destro, il secondo di un affaticamento muscolare. Non preoccupano, già nelle prossime prossime potrebbero ritornare in gruppo e continuare la preparazione.