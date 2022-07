Lazio, Milinkovic barista per una mattina. E Zaccagni è il cliente speciale…

AURONZO DI CADORE - Allenamento e divertimento, la Lazio si prepara per la prossima stagione in ritiro ad Auronzo. Uno dei protagonisti della preparazione in Veneto è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Stamattina si è improvvisato anche barista. Dietro il bancone del bar dell’albergo, il Sergente ha preparato un caffè speciale per il compagno Zaccagni. La scena, ripresa dalle telecamere del club, è finita sui social. “Sergio ristretto il caffè per favore", la richiesta di Zac. Ma Milinkovic procede spedito nella preparazione: "Ristretto? Allora dovevo metterne meno”. Il compagno si accontenta: "Va bene anche così dai”. C’è poco tempo, un caffè al volo e via al campo per l’allenamento.