Lazio, Romagnoli si ferma. Sarri pronto al secondo test

AURONZO - Seduta mattutina molto blanda per la Lazio, pronta a disputare l’amichevole numero due del ritiro. Nel pomeriggio sfida all’NK Dekani, squadra slovena di seconda divisione. Non si è allenato Alessio Romagnoli, fermo ai box per un fastidio all’adduttore. Dovrebbe saltare la partita del pomeriggio (fischio d’inizio ore 18). Risveglio muscolare, lavoro sul possesso palla ed esercitazioni tattiche. Seduta chiusa con prove sulle palle inattive e calci di rigore. Sarri non ha spremuto la squadra in vista del test pomeridiano. Si aspetta una ulteriore crescita dal punto di vista del gioco. Allo Zandegiacomo spettatore in campo il ds Igli Tare, salito in Veneto due giorni fa. Ha seguito da vicino l'allenamento dei ragazzi biancocelesti.