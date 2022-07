Lazio, Kamenovic: “Migliorato con Sarri. Pronto a giocare di più”

AURONZO DI CADORE - “Questo è il mio secondo anno per me qui secondo ritiro con la seconda famiglia, dispiace per famiglia vera. Qui e bellissimo tanti allenamenti. Ogni giorno i tifosi sono con noi. Mi sento davvero bene. Fa meno caldo sicuramente per fare allenamenti è molto buono. Il campo anche è buono. Primo anno è stato difficile. Non conoscevo nessuno. Con il Verona è stato bellissimo. È stato un momento difficile da descrivere”. Dimitrije Kamenovic festeggia il suo 22esimo compleanno in ritiro. La scorsa stagione ha giocato poco, ora si vuole imporre.