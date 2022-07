Lazio, allenamento in attesa dell'amichevole: presente Romagnoli

La sessione mattutina

A parte Acerbi e Raul Moro che proseguono un lavoro a parte con il preparatore, Sarri ha diviso il gruppo in celesti e rossi per far svolgere esercitazioni con costruzione dal basso partendo dal portiere e i centrali di difesa. Hanno seguito esercizi sulle palle inattive sia a favore che sfavore. Al termine della sessione (verso le 11:35) Immobile, Luis Alberto, Basic, Cancellieri, Felipe Anderson, Luka Romero, Raul Moro, Zaccagni sono rimasti in campo ad esercitarsi sui calci di rigore.