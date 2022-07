Immobile, che regalo di compleanno per Jessica: un mazzo di rose enorme!

Ciro Immobile è impegnato con la Lazio nel ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore. Il bomber biancoceleste deve farsi “perdonare”: lontano dai figli e soprattutto dalla moglie Jessica Melena che oggi festeggia il compleanno, il 32enne di Torre Annunziata, lo fa nel migliore dei modi. L'attaccante ha organizzato una bellissima sorpresa per la sua Jessica, che al momento è al mare con bambini, parenti e il suo pancione: da poche settimane, la coppia ha infatti annunciato di aspettare un nuovo figlio che tra non molto riempirà di gioia l’intera famiglia. Ma Ciro, in un giorno così speciale, ha lasciato tutti a bocca aperta con un regalo diventato presto virale sui social.