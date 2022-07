Lazio-Triestina, Hysaj: "I nuovi hanno capito in fretta il gioco di Sarri"

"È stata una bella partita. Con il passare dei minuti si è fatta sentire un po' di stanchezza, ma la squadra ha reagito bene. Speriamo di continuare così. Nel secondo tempo i nuovi sono stati bravi, hanno capito velocemente il gioco he vuole il mister. Sono felice dei nuovi, ci auguriamo di arrivare pronti al campionato. Ogni tanto parlo con i nuovi per aiutarli con i meccanismi difensivi, ma sono già bravi di loro nel comprendere le richieste di Sarri. Vedo più gente dello scorso anno, tutti sono positivi e questo è ottimo perché ci spinge ad andare avanti". Così, ai microfoni di Lazio Style Channel, il terzino albanese ex Empoli e Napoli Elseid Hysaj ha commentato l'amichevole vinta dai biancocelesti 3-1 contro la Triestina e frutto delle reti di di Immobile su rigore, Basic e Bertini.