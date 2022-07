Lazio, il giorno della festa e del discorso di Sarri 

ROMA - È arrivato il giorno della festa, quello che ogni anno colora di biancoceleste le Tre Cime di Lavaredo. Questa sera alle ore 21 allo Zandegiacomo ci sarà la presentazione ufficiale della squadra davanti ai tifosi presenti. A quattro giorni dal termine del ritiro di Auronzo di Cadore (poi il 26 la squadrà volerà in una location in Germania, al confine con l'Austria, per una seconda tappa della preparazione che durerà fino alla fine di luglio) cominciano ad essere sempre più fitti gli appuntamenti. Solo domenica sera c'era stata la cena di gruppo, con relative “cerimonie di iniziazione” dei nuovi acquisti Maximiano, Romagnoli, Casale, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri, adesso è giunto il solito momento di grande unione del popolo laziale.

Una serata in cui arriveranno molto probabilmente anche le prime parole dell'estate di mister Maurizio Sarri. L'anno scorso l'allenatore aveva preso il microfono per ringraziare i tifosi per il sostegno incondizionato ricevuto nel corso della preparazione. Anche questa sera il Comandante farà altrettanto, rompendo un silenzio che va avanti da tempo e dando così ancora più prestigio alla celebrazione. C'è sempre grande entusiasmo intorno al tecnico, ogni volta tra i più acclamati nel corso dell'intero ritiro, a maggior ragione dopo il suo rinnovo di contratto firmato il 2 giugno scorso che ha dato continuità al suo lavoro e, soprattutto, garanzie di un'ambizione sempre alta e di una fiducia reciproca salda con la società.

Maglia

Nel corso della festa ci sarà ovviamente anche la presentazione della maglia da trasferta targata Mizuno, l'ultima ancora da svelare dopo la prima celeste (con tante piccole aquile stilizzate tono su tono) e la terza nera (con un battito d’ali all’altezza del petto molto sfumato, con i colori giallo e verde in evidenza e al suo interno lo stemma vintage a rombo). Sarà bianca con maniche azzurre e potrebbe essere utilizzata giovedì in occasione dell'ultimo test con il Primorje (ore 18), squadra della seconda divisione slovena. Di sicuro sarà messa in vendita già questa sera, a disposizione dei tifosi presenti ad Auronzo di Cadore, mentre nel corso della sessione di allenamento mattutina i giocatori si sottoporranno anche a uno shooting fotografico da lanciarla successivamente sui social. Oggi la squadra tornerà alla doppia seduta di lavoro, dopo che ieri il tecnico ha concesso ai giocatori il pomeriggio di riposo.

Sagome

Intanto il club ha risposto con una nota sul proprio sito ufficiale in merito alle proteste nate per la consegna tardiva delle sagome che erano state “acquistate” da alcuni sostenitori biancocelesti nel corso della pandemia: «La Società Sportiva Lazio comunica che le sagome con le foto dei tifosi dell’iniziativa “Tu non sarai mai sola”, saranno consegnate ai proprietari che si presenteranno con la ricevuta e il documento d’identità, negli appositi stand che saranno allestiti nei pressi dello stadio Olimpico nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì prossimi, 26, 27 e 28 luglio. Al più presto verrà comunicato l’indirizzo preciso e l’orario per il ritiro».