Presentata la Lazio. Lotito: "La squadra c'è". Sarri: "Voglio l'Olimpico pieno"

AURONZO DI CADORE - Stadio Zandegiacomo vestito da sera, ecco che la Lazio si presenta sul campo dove ogni giorno, mattina e pomeriggio, si allena in vista della nuova stagione. Giocatori in campo con le nuove maglie, presenti staff, autorità del comune cadorino e ovviamente, anche Claudio Lotito. Ma tra i più applauditi c’è Maurizio Sarri: “Ringrazio tutti perché è stato un ritiro difficile, duro, avervi qui è stato un aiuto mostruoso per noi. E spero che l'Olimpico sia pieno", le parole del tecnico rivolte ai tifosi spettatori.