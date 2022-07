Lazio, lo scudo di Sarri

La voce dell’allenatore: «Io qui devo lavorare, vogliamo finirla, per favore?». Maurizio Sarri è andato verso le tribune con un aplomb deciso, si è tolto perfino il cappellino e ha chiesto ai tifosi della Lazio attorno al campo di Auronzo di Cadore di smetterla di contestare (eufemismo) Francesco Acerbi. Non è la prima volta e non sarà l’ultima che un calciatore finisce nel mirino con l’accusa, vera o presunta, di lesa maestà. Tutto è cominciato quando zittì i tifosi a dicembre, poi la famosa “smorfia” di Lazio-Milan. Ma qui il tema è un altro: il mestiere dell’allenatore negli anni venti del Terzo Millennio. Una volta il calciomercato finiva quando si cominciava il lavoro, adesso quando finiscono le ferie, tutto è ancora in corso. Si parte con un domicilio in attesa di cambiarlo strada facendo. Un giocatore sotto contratto per un club, per obbligo, ma anche per necessità, torna ad allenarsi per la nuova stagione con la squadra con cui ha giocato, anche se non sa se ricomincerà di nuovo con la maglia indossata al momento del raduno.