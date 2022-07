Lazio, Zaccagni: "Siamo più forti rispetto allo scorso anno"

"Lazio? Fare uno step del genere non è mai facile, sono arrivato con la testa giusta, sapevo più o meno cosa mi aspettava. Dovevo stare sul pezzo in allenamento e in partita, è stato un anno molto positivo per me. Ma sono consapevole di poter dare molto di più". Sono le parole di Mattia Zaccagni, che ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa durante il ritiro del club biancoceleste. L'attaccante ha parlato del suo primo anno alla Lazio e soprattutto di cosa si aspetta dal futuro: "Per raggiungere grandi obiettivi, bisogna curare i dettagli. Mister Sarri è molto attento ai particolari, quest'anno possiamo fare meglio rispetto alla scorsa stagione".