Diretta Lazio-Primorje ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AURONZO - La Lazio cerca altre conferme dopo le vittorie contro Auronzo (21-0), Dekani (5-0) e Triestina (3-1). Ultimo test amichevole del ritiro, poi domani è fissata la partenza per fare rientro a Roma e programmare la seconda parte della preparazione. Allo Zandegiacomo si gioca contro il Primorje, squadra della seconda divisione slovena. Sarri si aspetta altri passi in avanti per chiudere al meglio il ritiro Veneto e lanciarsi verso la nuova stagione. Il tecnico registra qualche acciacco in ogni reparto, soprattutto in difesa. Potrebbe non rischiare alcuni calciatori a poche ore dal ritorno a Roma.