Lazio, annunciata una nuova amichevole: sarà sfida con il Valladolid

ROMA - Masip chiama, Pedro risponde. Il Valladolid invita la Lazio a disputare il 48esimo Trofeo città di Valladolid: curioso la scena social tra i due simboli dei rispettivi club. L’amichevole si giocherà allo stadio José Zorilla sabato 6 agosto alle ore 20. Il torneo vedrà così per la seconda volta nella sua storia la partecipazione di un club italiano. Nel 2001 fu il Perugia a giocare contro il club spagnolo. Il Valladolid ha alzato il trofeo in 25 occasioni, mentre 22 sono le vittorie per i club ospitati. Due vittorie per Dinamo Kiev, Atletico Madrid, Real Saragozza, Getafe e Athletic Bilbao. L’anno scorso ha trionfato il Valladolid sul Rayo Vallecano.