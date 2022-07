Lazio, finisce il ritiro di Auronzo: ecco il programma dei prossimi giorni

AURONZO DI CADORE - La Lazio saluta le Tre Cime di Lavaredo, lo farà dopo pranzo. In mattinata ultima seduta allo Zandegiacomo prima di chiudere i bagagli e ripartire verso Roma. Appuntamento al prossimo anno. Il rompete le righe ci sarà subito dopo lo sbarco nella Capitale, Sarri ha dato appuntamento a Formello il 25 luglio. Il 26 poi, partenza per la Germania. La Lazio farà base a Grassau, cittadina dell’Alta Baviera. Due amichevoli in programma da giocare in Austria: con il Genoa il 27 luglio, con la nazionale del Qatar il 30. In calendario c’è anche la sfida con il Valladolid in programma in prossimo 6 agosto. L’estate per i biancocelesti è intensa e piena di appuntamenti: al 14 agosto, data di inizio del campionato, manca sempre meno.