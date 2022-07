Lazio-abbonamenti, ok la vendita libera: il dato sulle tessere vendute

ROMA - La seconda fase di vendita degli abbonamenti Lazio, questa volta per tutti, riporta numeri incoraggianti. Circa 11mila le tessere vendute in prelazione, poi da ieri, con l’acquisto libero, si è arrivati a circa 15mila. Più o meno 4mila sottoscrizioni nelle prime ore di vendita libera, un buon dato su cui continuare a lavorare da qui sino all’inizio del campionato. Dalle 16 di ieri afflusso alto così da creare inizialmente dei disagi e delle difficoltà nell'accesso al server, sia per chi ha tentato di farlo da casa, sia per chi si è recato fisicamente nei punti vendita Vivaticket. Tutto è poi tornato nella norma e i tifosi biancocelesti hanno potuto acquistare il primo abbonamento. La campagna avrà termine il 10 agosto alle ore 19. La società spera di vedere il numero crescere sempre più.