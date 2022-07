Lazio, il dato sugli abbonamenti. E la chiusura sarà anticipata

ROMA - La campagna abbonamenti della Lazio procede spedita. Ieri il dato aggiornato: 16.400 tessere complessive. Giovedì, primo giorno libero di vendita (prima era riservata ai vecchi abbonati), 4mila abbonamenti venduti. Ieri un altro migliaio. La società biancoceleste ha lanciato anche i biglietti NFT per la prima volta nella storia del calcio. Si tratta di ticket digitali che non rischiano di essere soggetti a contraffazione o bagarinaggio e che saranno a disposizione sul proprio smartphone. Inoltre, acquistando un tagliando NFT, sarà possibile riscattare ricompense come lo sconto sul merchandising o su altri biglietti. La Lazio ha comunicato la chiusura anticipata della campagna abbonamenti all’8 agosto (prima era il 10). Evitata così la sovrapposizione della vendita dei tagliandi di Lazio-Bologna del 14 agosto.