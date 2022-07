Lazio, buon compleanno Tare: gli auguri della società

ROMA - Buon compleanno a Igli Tare, il ds della Lazio compie 49 anni. La società biancoceleste gli ha fatto gli auguri con una breve notizia sul sito ufficiale: “Il Direttore Sportivo Igli Tare compie oggi 49 anni. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno”. Estate come sempre calda per lui con il mercato al centro delle sue giornate. Tra colpi in entrata e esuberi da piazzare, Tare sta cercando di sistemare la squadra e regalare a Sarri qualche altro colpo in vista della nuova stagione. Da ricordare che Tare ricopre il ruolo di ds dal lontano 2008. Contratto in scadenza nel 2023 per lui. Per tre anni, tra il 2005 e il 2008, ha vestito la maglia biancoceleste finendo poi la carriera proprio a Formello.