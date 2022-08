Lazio, senti Gila: "Nesta un idolo. Qui per migliorare e arrivare al top"

FORMELLO - Da Madrid con furore, Mario Gila vuole diventare grande con la maglia della Lazio. Si è applicato a testa bassa fin dai primi giorni del ritiro, ha dato ottimi segnali, ora però viene il bello. In conferenza stampa di presentazione ha parlato del momento: “Con il Real Madrid è stata una bella esperienza, ho debuttato in un grande club. La Lazio è lo stesso un grande club, io sono ambizioso. Ringrazio tutti, dal presidente al direttore, per avermi scelto. Personalmente non ho parlato con Ancelotti del mio trasferimento alla Lazio. Lui mi ha trasmesso un certo sentimento italiano. Ma la decisione è stata mia, avevo voglia di lavorare con Sarri e crescerò in questa grande società. Come modello mi ispiro a Nesta, un giocatore storico della Lazio, un punto di riferimento per tutti i difensori. Ineguagliabile. In Spagna manca la tattica, qui in Italia invece c’è”.