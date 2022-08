Lazio, Luis Alberto ancora a parte. Ora si vola in Spagna

FORMELLO - Allenamento mattutino per la Lazio dentro il centro sportivo di Formello, poi nel pomeriggio la partenza per la Spagna. Sabato sera (ore 20) si gioca l’ultima amichevole dell’estate contro il Valladolid. A parte Acerbi, Akpa Akpro e Luis Alberto. Lo spagnolo non si era presentato agli allenamenti martedì alla ripresa inviando un certificato medico e lamentando una forma influenzale. Tampone ok, niente Covid. Ieri è tornato ad allenarsi, ma non con il resto della squadra. Prove tattiche in campo provando la formazione che giocherà all’Estadio Municipal José Zorrilla. Gli undici che si vedranno in amichevole, con tutta probabilità, saranno anche quelli che debutteranno il 14 agosto per la prima di campionato contro il Bologna. Partenza per la Spagna alle ore 16. Il gruppo arriverà sul posto il giorno prima, proprio come una vera partita europea in trasferta.