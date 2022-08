Lazio, Sarri prepara il debutto con Pedro: il piano

ROMA - Allarme rientrato per Pedro. La smorfia di dolore mostrata dall'esterno spagnolo praticamente per tutto il primo tempo della gara contro il Valladolid aveva preoccupato Sarri e i tifosi della Lazio, ma a distanza di 24 ore non sembravano esserci conseguenze serie per quel colpo duro sulla caviglia destra ricevuto da Kike Perez. Una botta dolorosa, quello sì, ma che sarebbe già alle spalle, tanto che non dovrebbero essere necessari nemmeno degli accertamenti. Ci sarà dunque anche lo spagnolo alla ripresa degli allenamenti che Sarri ha fissato per domani, concedendo così due giorni di relax alla squadra prima dell'inizio della settimana che porterà all'esordio in campionato contro il Bologna, in programma domenica alle 18.30.

Sarri inizia la preparazione della Lazio Una pausa che i giocatori hanno sfruttato per godersi dei momenti intimi con le rispettive famiglie e magari concedersi qualche ora di mare. Alessio Romagnoli se n'è andato nella sua Anzio, Ciro Immobile invece è stato avvistato all'Aeneas'Landing Resort di Gaeta. Ognuno ha scelto la destinazione preferita per trascorrere i suoi "days off", necessari per farsi trovare pronti all'appuntamento di domani pomeriggio, quando si comincerà a fare sul serio. Nel centro sportivo di Formello comincerà ufficialmente la preparazione del match contro i rossoblù di Mihajlovic, una sfida per la quale Sarri avrà a disposizione l'intera rosa a eccezione di Nicolò Casale, che si porta dietro un turno di squalifica rimediato per l'ammonizione subita proprio all'Olimpico contro la Lazio nell'ultima partita giocata con il Verona la scorsa stagione. Per il resto saranno tutti a disposizione e il tecnico potrà scegliere la formazione migliore.