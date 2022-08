Lazio, Provedel saluta lo Spezia: messaggio emozionante sui social

ROMA - Ivan Provedel ha iniziato la sua avventura alla Lazio. Da ieri si allena agli ordini di Maurizio Sarri, il presente è ormai biancoceleste. Ma il portiere ha voluto salutare lo Spezia, suo ex club, con un bel messaggio su Instagram: “Questo è ciò che mi ha dato Spezia. Dal primo giorno ho sentito di far parte di una grande famiglia che stava cercando di costruire qualcosa di unico. Così è stato! Due anni tanto difficili e intensi quanto indimenticabili per ciò che è stato fatto. Porterò sempre con me il calore e la passione che ci ha dato la città. Grazie a tutti, chi era in campo con me e chi era fuori a lavorare dietro le quinte per noi, e grazie alla città, che mi ha fatto sentire a casa e mi ha sempre sostenuto”.