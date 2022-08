Lazio, Immobile bomber d'agosto: 8 gol in 9 gare al debutto

ROMA - Ci può essere magari un po' di abbronzatura in più e le gambe probabilmente risentono ancora della preparazione. Anche la Lazio d'agosto, però, è sempre nel segno di Immobile. Il bomber di tutti i tempi della storia biancoceleste è uno di quelli che non ha bisogno di un grande rodaggio per entrare in forma e risultare decisivo. E tanto per cambiare è il cannoniere (per distacco) pure in questa speciale categoria: Ciro ha collezionato 9 reti nelle 9 partite giocate in questo mese estivo in particolare indossando la maglia della Lazio (il secondo in questa classifica è Pandev, arrivato a 3 con i suoi gol al Messina nel 2005, al Torino nel 2007 e al Cagliari nel 2008).

Ciro d'agosto La prima volta risale all'estate 2016, quando era appena arrivato a Roma per raccogliere l'eredità pesante di Klose: il debutto in campionato contro l'Atalanta del 21 agosto finì con un 4-3 a domicilio a Bergamo per la squadra di Inzaghi e il primo sigillo laziale di Immobile. L'anno successivo il bomber di Torre Annunziata ha atteso la seconda giornata per sbloccarsi, giocata con il Chievo il 27 del mese più caldo dell'anno: vittoria per 2-1 e altro timbro. Nel 2018 nuovo gol all'esordio il 18 agosto nel match casalingo perso 1-2 con il Napoli, mentre nel 2019 è arrivata la sua prima doppietta nella gara inaugurale della stagione, realizzata dentro al 3-0 alla Sampdoria del 25. Nel 2020 la Serie A è iniziata più tardi per via del Covid (lui ha segnato lo stesso alla prima giornata in trasferta con il Cagliari, però è un dato che non conta ai fini di questa particolare statistica), ma la scorsa stagione Ciro si è rifatto con gli interessi: a segno nel successo per 3-1 a Empoli alla prima giornata e tripletta (con un rigore sbagliato) alla seconda all'Olimpico nel 6-1 rifilato allo Spezia (gare rispettivamente giocate il 21 e il 28 agosto).