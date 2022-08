Immobile sempre più il cardine della Lazio

ROMA - Unico e intoccabile, non solo perché segna come nessun altro centravanti italiano e si è messo nella scia di Gunnar Nordahl, cinque volte capocannoniere della Serie A. Ciro Immobile quest’anno dovrà tenere a distanza Vlahovic, il concorrente più temibile dell’ultima stagione, e Lukaku, già battuto nel 2019/20 quando riuscì a precedere Cristiano Ronaldo con 36 gol aggiudicandosi la Scarpa d’Oro. Il ritorno di Big Rom in Italia renderà più elettrizzante la corsa al titolo dei marcatori nell’estate in cui la Premier e il West Ham hanno scelto Scamacca mentre l’Ajax ha puntato su Lorenzo Lucca, prelevato dal Pisa in B, primo italiano nella storia dei Lancieri di Amsterdam.





Ciro unico e intoccabile, perché il ct Mancini non ha ancora trovato reali alternative in grado di metterlo in discussione e Sarri neppure ha un sostituto di ruolo. Tare, alla fine di giugno, lo ha sorpreso acquistando Cancellieri, un esterno d'attacco, con l'idea di plasmarlo da centravanti di movimento. Nella stagione in cui Lotito ha deciso di allargare la rosa e dotare il suo allenatore di un doppione in ogni ruolo, Immobile (di fatto) è rimasto il solo giocatore senza vere riserve. Muriqi, un flop, è stato riscattato dal Maiorca. Caicedo, il fedelissimo scudiero, adeguato per livello e abitudine a entrare nell'ultima mezz'ora, garantendo un cambio di livello, è stato ceduto tra i rimpianti un anno fa e mai rimpiazzato. La scelta è stata tecnica, non politica e neppure suggerita dal capitano della Lazio: è abituato, per indole e generosità, a giocarle tutte e senza risparmiarsi ma in realtà avrebbe bisogno di cominciare a gestirsi. L'anno scorso si è laureato capocannoniere con 27 gol nel campionato in cui ha totalizzato più assenze (7 su 38 giornate) a causa degli infortuni, di solito assorbiti in fretta. L'ultimo, un'infrazione al malleolo, lo ha costretto a chiudere la stagione in anticipo e ad osservare un paio di mesi di cure. Il riposo lo ha rigenerato e la preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo gli è servita per rimettere a punto una macchina abituata a sprintare verso la porta: 182 gol con Lazio in sei stagioni, alla media di 30 l'anno. Un'enormità.