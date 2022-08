Lazio, Gila: “Qui con le vertigini, ma voglio diventare grande con Sarri”

ROMA - Mario Gila senza paura. Dal Real Madrid Castilla alla Lazio con tanta voglia di crescere e diventare grande. Le prime amichevoli estive hanno mostrato un ottimo potenziale del ragazzo classe 2000, che ai microfoni di Marca ha parlato del momento: “È stato bello ed emozionante quando ho saputo dell’interesse della Lazio. Parliamo di uno dei club più importanti d’Italia e con una grande storia. É un piccolo passo che può dare delle vertigini, è un salto importante. Ma per me è pure una sfida. Mi sono ambientato bene, la squadra è molto unita e con l’aiuto dei ragazzi spagnoli mi sono sentito subito uno di loro”.

Gila in rampa di lancio

“Sarri è un allenatore con un percorso grandioso. Ha allenato molte grandi squadre, è un onore far parte della squadra ed essere al suo servizio. Parliamo di un tecnico molto professionale, esigente e perfezionista con i giocatori. Cerca di migliorare in tutti gli aspetti. La Serie A? Il lavoro difensivo di questo campionato è stato uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui. Si lavora tanto e sono sicuro che mi farà migliorare molto come giocatore. Il mio obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno, imparare dai miei compagni e dalle richieste che ti pone la Serie A. La Lazio è un grande club. Il resto verrà da sé: giocare tanto, la nazionale… Per la squadra l’obiettivo sarà la qualificazione in Champions League. C’è molta strada da fare, giochiamo partita dopo partita. Solo così si ottengono grandi risultati”.