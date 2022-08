Lazio, Immobile vede altri record: ecco i suoi obiettivi

ROMA - Ciro Immobile punto fermo della Lazio, certezza sotto porta, uomo gol da record. Inizia un’altra stagione con l’aquila sul petto, ha voglia di confermarsi ancora come re. Sfida Lukaku e Vlahovic, gli ultimi due in ordine cronologico che gli hanno dato filo da torcere nella classifica marcatori. Ciro riparte dai 27 centri fatti registrare nella stagione passata (capocannoniere in Serie A), quando è diventato il più grande bomber della storia laziale . E non si vuole mica fermare.

Il record di Immobile

Con 182 reti in Serie A Ciro è il miglior marcatore in attività con un gol di vantaggio rispetto a Quagliarella. L’attaccante della Lazio ha già vinto per 4 volte la classifica capocannonieri. Il suo obiettivo personale, è chiaro, è quello di puntare al quinto successo per eguagliare il primato di Nordahl. Non solo: spera di diventare l’8° giocatore a superare quota 200 dopo Piola (recordman a quota 290 comprendendo i 16 segnati nel 1945/46 a doppio girone), Totti, lo stesso Nordahl, Meazza, Altafini, Di Natale e Baggio. Deve superare Gilardino (187 reti), Del Piero e Signori (188) e Hamrin (190). Tutti alla portata. Immobile ha fame e voglia di segnare per portare la Lazio in alto. Sta per iniziare un’altra stagione in cui sarà protagonista.