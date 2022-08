La garanzia è Immobile, la Lazio è da blindare

INVIATO A FORMELLO - Zero gol con Qatar e Valladolid, uno con il Genoa. Le ultime tre amichevoli non hanno dato un’immagine brillante della Lazio e lo stesso Sarri, avvicinandosi all’esordio con il Bologna, ha messo in conto qualche incertezza, legata ai carichi di lavoro accusati durante il ritiro di Auronzo e non ancora smaltiti come era stato preventivato. Tutti si sono spaventati, ma si tratta dell’aspetto meno preoccupante. Mau riparte da Ciro Immobile, capocannoniere dell’ultimo campionato con 27 gol, e dal solito tridente con Felipe Anderson e Zaccagni. Mancherà Pedro, Luis Alberto partirà dalla panchina, ma Lazzari e Milinkovic completeranno l’asse destro, dove abitualmente vengono sviluppate le azioni più pericolose.

Variante Con 77 gol nel passato campionato, Sarri chiuse con il secondo miglior attacco del campionato dietro all’Inter e fatichiamo a immaginare, con più alternative e la stessa ossatura da centrocampo in su, che non possa ripetersi più o meno sugli stessi livelli. Anzi, la variante Marcos Antonio potrebbe trasformarsi in una scheggia impazzita. Registi con le sue caratteristiche non esistono, è capace di correre su e giù per il campo, aggiungendosi agli attaccanti. Estroso e divertente da vedere, farà innamorare l’Olimpico, aumentando il tasso di imprevedibilità della manovra.