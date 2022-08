Il gesto di Arnautovic verso la curva della Lazio: Immobile furioso

ROMA - Un’esultanza che non è per niente piaciuta a tutta la Lazio quella di Marko Arnautovic dopo la rete dell’1-0 per il Bologna. L’attaccante segna il rigore, poi esulta nella porzione di campo sotto la Curva Nord: salto, urla di rabbia e mano sul petto. Un gesto che ha scatenato la rabbia di Ciro Immobile e non solo. Il capitano biancoceleste è andato subito a dirgli qualcosa, poi l’intervento dell’arbitro. Giallo per l’attaccante rossoblù e situazione tornata tranquilla. Il comportamento di Arnautovic non è piaciuto nemmeno a Sinisa Mihajlovic, che dalla panchina ha osservato la scena scuotendo la testa, nonostante il vantaggio dei suoi.