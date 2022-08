Lazio, la probabile formazione anti-Torino: le scelte di Sarri

FORMELLO - La Lazio ritrova Pedro dopo l’infortunio alla caviglia. Lo spagnolo è pronto all’esordio stagionale contro il Torino nella prima trasferta della nuova stagione. Probabilmente partirà dalla panchina, il tridente in avanti provato da Maurizio Sarri in sede di rifinitura ha visto protagonisti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. I tre che hanno affrontato anche il Bologna una settimana fa all’Olimpico.

I dubbi a centrocampo

Cataldi ancora favorito su Marcos Antonio in regia, Milinkovic sicuro del posto da mezzala destra. L’incognita resta a sinistra: Basic, Luis Alberto e Vecino si giocano una maglia. Il croato, titolare con il Bologna e sacrificato dopo appena 5’ con la Lazio in dieci per l’espulsione di Maximiano, è favorito per partire di nuovo dal primo minuto. Capitolo difesa: Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic saranno la linea davanti a Provedel. Torna a disposizione Casale dopo aver scontato il turno di squalifica alla prima giornata.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.