Lazio, Pedro torna e suona la carica: "Forti ed uniti"

ROMA - Tornato a disposizione e Sarri lo ha mandato subito in campo: Pedro si dimostra sempre più fondmantale per questa Lazio. Lo spagnolo è entrato nella ripresa della sfida contro il Torino, rimpiazzando Felipe Anderson sulla destra per poi passare a sinistra nel momento del cambio tra Zaccagni e Cancellieri. Una pedina duttile e fondamentale per lo scacchiere biancoceleste che il tecnico toscano vorrà sfruttare al massimo. Intanto arriva anche il tweet motivazionale da parte del numero 9 che scrive: "Contento di essere tornato con la squadra. Peccato il risultato, continueremo a lavorare forte ed uniti. Tutti insieme! Forza Lazio". Parole da trascinatore da parte di Pedro, un campione in più per questa Lazio.