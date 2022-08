Lazio, Vecino festeggia 31 anni: gli auguri del club

ROMA - Sono 31 le candeline che Matias Vecino ha soffiato per la prima volta con la maglia della Lazio. Il centrocampista uruguaiano festeggia il compleanno e il club biancoceleste lo celebra su Twitter a pochi giorni dalla super sfida dell'Olimpico contro l'Inter. Una partita particolare per Vecino, il grande ex del prossimo match tra la formazione di Sarri e quella di Inzaghi. Con i nerazzurri fu decisiva l'incornata nel maggio 2018 per la conquista di un posto in Champions League ai danni proprio della sua attuale squadra e del suo nuovo pubblico che ora attende a distanza di 4 anni un epilogo totalmente diverso.