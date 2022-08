Lazio, la promessa di Felipe Anderson: "Voglio battere il mio record di gol"

ROMA - "Quanti gol farà Immobile? Tantissimi, spero che batta tutti i record. E anche io voglio battere il mio record (di 11 gol fra tutte le competizioni nel 2014-15, ndr)". È la promessa che, ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Inter, terminata con il punteggio di 3-1, Felipe Anderson, autore del momentaneo 1-0, rivolge ai tifosi biancocelesti: "Stiamo lavorando tanto e dobbiamo iniziare a segnare dall'inizio, oggi ho segnato il primo, ora avanti col secondo, il terzo e così via. Sarri? Durante la settimana durante gli allenamenti ci ha detto che dobbiamo continuare così, oggi abbiamo corso tanto... Sono contento perché mi sta aiutando. Ogni partita è difficile, ma oggi lo era particolarmente. Non penso al passato (in riferimento alle polemiche sulla posizione occupata lo scorso anno, ndr), io devo fare il mio lavoro, stare concentrato ed aiutare la Lazio. Non ci possiamo distrarre neanche un momento, perché sono partite in cui se pensi ad altro non fai le cose bene".