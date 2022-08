Lazio, chiarimento con Kamenovic: resterà

ROMA - Quattro giorni al gong dell’1 settembre. Sarri aspetta belle sorprese, non certo brutte. In mancanza delle prime, esulterebbe quanto un trionfo per la permanenza di Milinkovic. Siamo al rush finale di un mercato vissuto senza deadline per il Sergente. Gli annunci dei tabloid inglesi, che anticipavano presunte offerte dello United, finora non hanno avuto seguito. A Liverpool c’è Klopp in cerca di un centrocampista, per sua confessione. Sarri e i tifosi sperano che nessuno si faccia avanti ad un passo dal traguardo.

Il terzino Sembrano invece svanite le speranze di aggiungere un terzino mancino. Sarri, venerdì dopo l’Inter, ha incalzato il presidente. Lotito aveva già abbandonato la pista Reguilon, preso dall’Atletico Madrid. Il giocatore aveva aperto al trasferimento, le condizioni economiche del Tottenham erano favorevolissime, ma il presidente non è mai stato convinto di chiudere. Hanno fatto da alibi l’affollamento sulle fasce (Hysaj non è partito) e l’inattività di Reguilon, che Lotito ha quantificato in un mese mezzo. La pensa diversamente Simeone, ha avallato l’arrivo di Reguilon e conta di farlo giocare in tempi brevi. Per il terzino resta il mercato last minute, impronosticabile (sempre che venga battuto).