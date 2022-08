Stadio Flaminio, parla Onorato: "C'è volontà di Lotito, priorità alla Lazio"

ROMA - A poco più di una settimana dalla richiesta di tutta la documentazione inerente allo stadio Flaminio inviata da Claudio Lotito al Comune di Roma, si torna a parlare della questione riguardante l'impianto sportivo capitolino. Nello specifico, a portare nuovi aggiornamenti sull'argomento, ci ha pensato l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, ai microfoni di Radiosei: “Con il presidente Lotito per il Flaminio non c’è mai stata una vera e propria scadenza. Il Comune non vuole lasciare l’impianto in questa condizione di decadenza. Roma ha due squadre di calcio importanti con l’ambizione di avere il proprio stadio. Da parte nostra c’è una sorta di priorità morale nei confronti della Lazio, circa una sorta di progetto per far diventare il quadrante del Flaminio una casa della Lazio. Ad agosto abbiamo continuato a lavorare, ci siamo incontrati, abbiamo espresso questa disponibilità. Chiaro che non devono essere tentennamenti. Non è un tabù immaginare lo Stadio Flaminio alla Lazio, ma deve essere massima convinzione".