Milinkovic stellare: illumina la Lazio e incanta la Serie A

ROMA - Ce l’ha solo la Lazio, tutto per lei. Il botto di mercato è sempre lo stesso, ogni anno che finisce il mercato, ogni volta che resta Milinkovic, soprattutto stavolta che le procedure erano in avviamento e che tutti pensavano di vederselo sfilare. L’EuroSergente, il più totale dei centrocampisti (è riduttivo) della serie A, è sempre più di fama internazionale e stellare, continua a occupare il suo posto d’onore a Roma. Il “taconazo” di Genova, dicitura che richiama uno storico colpo di tacco di Redondo datato 2000, è l’ultima genialata da contemplare. L’arte di Sergej si dispiega sempre più in tutte le sue abilità calcistiche e divine, in tutte le forme artistiche che si possono ammirare in campo. Al portafoglio non si comanda se hai in squadra uno come Sergio, ha fatto bene Lotito a resistere ad ogni tentazione in questi sette anni.

La collezione Gli “skills” di Milinkovic raccontano il dominio che esprime in campo. L’anno scorso aveva chiuso con 11 assist in campionato, è già a quota 3 in 4 partite. Unificando i due campionati (2021-22 e 2022- 23) la somma dei passaggi vincenti del Sergente sale a 14, in vetta c’è Muller del Bayern Monaco (20), seguono Messi (18), Mbappé (17), Salah (15), tanto per citare i primi. In Italia solo Berardi è riuscito a stare dietro Sarri e i tifosi si godono la sua permanenza a Roma a Sergej (14 assist anche per lui con il Sassuolo). Stando ai numeri di quest’anno, Milinkovic è primo in Italia nella classifica degli assistman. Insegue Neymar (6 assist) nello score dei 5 campionati d’élite europea. Si sta confermando anche lui fionda ideale per Immobile e soci. Per la prima volta, ecco la novità, Milinkovic ha servito tre assist nelle prime quattro presenze di A (l’anno scorso una rete e due assist, tre partecipazioni al gol).