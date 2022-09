Sarri attacca Sozza: "Arbitri prevenuti, i vertici intervengano"

ROMA - La voce è pacata ma non usa giri di parole Maurizio Sarri, furioso con l'arbitro Sozza dopo il match perso 2-1 dalla sua Lazio all'Olimpico contro il Napoli. Il suo disappunto lo aveva già mostrato durante la partita, sbracciandosi a bordo campo in occasione del rigore non concesso per il contatto tra Mario Rui e Lazzari e rimediando poi un'ammonizione per proteste, ma nel dopo gara il tecnico biancoceleste ci mette il carico.

Arbitri nel mirino "Mi sembra ci sia poco da commentare - ha detto Sarri, grande ex della sfida - e c'era fallo anche sul gol di Kim su corner, perché lui per prendere posizione ha spinto Luis Alberto. Nell'era del Var, o si sbagliano o la seconda ipotesi è più preoccupante. Dopo le nostre proteste a Bologna vengono prevenuti, e ce lo dicono anche: 'Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze'. Oggi in una partita corretta hanno ammonito tutti i nostri. Abbiamo affrontato una squadra forte, che poteva vincere anche in un altro modo, ma così ci lascia l'amaro in bocca. Credo che i vertici arbitrali debbano intervenire".