Patric rialza la Lazio: "Non c'è tempo di pensare, guardiamo avanti"

ROMA - "Questa sconfitta non deve toglierci certezze". Patric cerca subito di voltare pagina dopo il ko incassato dalla Lazio all'Olimpico contro il Napoli, il primo della stagione per i biancocelesti: "Venivamo anche da un pareggio amaro (in casa della Sampdoria, ndr), ma la squadra aveva fatto una buona partita - ha detto il difensore spagnolo ai microfoni di 'Lazio Style Radio' -. Abbiamo avuto un po' di episodi contro, non serve solo giocare bene per vincere. Il nostro inizio di stagione comunque è positivo, peccato per oggi ma ora guardiamo avanti: giocheremo ogni tre giorni e non possiamo pensare troppo".