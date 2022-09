La frecciata di Capello a Sarri sugli arbitri: "Torti alla Lazio? Faccia i nomi"

ROMA - Al termine della gara tra Lazio e Napoli, Maurizio Sarri ha tuonato contro le decisioni dell'arbitro Sozza e si è lamentato del comportamento della classe arbitrale nei confronti dei biancocelesti. Parole che non sono piaciute a Fabio Capello. "Le dichiarazioni di Sarri? Sono molto forti. Dica chi gli ha detto che gli arbitri sono prevenuti. Non puoi dire una cosa del genere e finirla così. Secondo me l'affermazione è grave", ha dichiarato ai microfoni di Sky.