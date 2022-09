Lazio-Verona, i convocati di Sarri: fuori Pedro

ROMA - Per la sfida contro il Verona, in programma allo stadio Olimpico alle ore 18, Maurizio Sarri è costretto a rinunciare a Pedro. L'attaccante spagnolo, che si trascina un problema muscolare, aveva già saltato la sfida in Europa League contro il Feyenoord e non si era visto a Formello negli ultimi due giorni. Pedro punta a recuperare per la gara di giovedì prossimo contro il Midtjylland in Europa League.