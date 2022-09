Casale all'esordio con la Lazio: "Debutto non semplice, ero legato al Verona da 13 anni"

ROMA - Un debutto non banale per Stefano Casale con la maglia della Lazio in campionato: il classe '98 ha infatti giocato la sua prima in biancoceleste contro la sua ex squadra, il Verona. Al termine del match vinto dalla squadra di Sarri per 2-0 contro quella di Cioffi, il difensore ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono legato a Verona da tredici anni, per me quello di oggi è stato un debutto non semplice. In ogni caso, ora penso solo a questa maglia. Sono riuscito a mettere da parte l’emozione giocando una buona partita".